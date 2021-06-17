В Донецке на Кучумова зеленеет аллея в память о выпускном классе 1941 года, который не вернулся с войны

На Кучумова зеленеет аллея в память о выпускном классе 1941 года, который не вернулся с войны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Одиннадцать дубков по числу погибших в Великую Отечественную войну выпускников бывшей школы №34 Донецка высадили ученики школ №№ 132 и 142 с ветеранами микрорайона «Энергетиков» на территории МРЭО в поселке Кучумова Буденовского района Донецка, где раньше располагалось учебное заведение.

Саженцы появились вокруг площади, на которой установлена стела погибшим учащимся, ушедшим на фронт всем классом. На лицевой стороне надпись «Свое бессмертие вам Родина вручила и не забыты ваши имена». И далее следуют фамилии одиннадцати погибших советских воинов - воспитанников школы.

- Когда-то во дворе бывшей школы росли одиннадцать тополей. Мы решили восстановить аллею памяти, высадив новые деревца недалеко от памятника классу, выпускники которого практически все не вернулись с войны. Тогда выжил только один защитник, он с нами на уроках делился своими воспоминаниями, а недавно и его не стало, - рассказала «КП» девятиклассница Алиса Ремгевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: В 59-й бригаде ВСУ придумали, как «стрясти» со сменщиков побольше денег за новые карты минных полей

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП» о ротации соединений украинской армии в Донбассе (подробности)