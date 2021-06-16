В Луганске выбрали «Мисс ЛНР-2021»

Корону «Мисс ЛНР-2021» получила Виктория Костылева. Фото: ЛИЦ

Финал ежегодного конкурса красоты и таланта «Мисс ЛНР-2021» прошел сегодня в Луганском дворце культуры имени Ленина. Руководитель оргкомитета конкурса Евгений Мурылев рассказал, что в финале за корону и титул боролись 12 девушек из ЛНР, ДНР и подконтрольной Киеву территории Луганщины.

Красавицы показали «визитную карточку» - подготовленное творческое выступление, а также провели три дефиле: в купальниках, вечерних платьях и тематическое, которое было посвящено врачам, борющимся за жизни людей в условиях пандемии.

Звание самой красивой девушки ЛНР получила 25-летняя Виктория Костылева. Первой вице-мисс признана 18-летняя Алеся Пархомчук, второй вице-мисс ЛНР стала 23-летняя Надежда Шуметова. Все они жительницы Луганска.

Титул «Мисс-зрительских симпатий» в ходе голосования с помощью мобильного оператора «Лугаком» определили жители Республики. Ею стала 24-летняя луганчанка Александра Середа.

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