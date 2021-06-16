Погода в Донецке: 17 июня будет дождь с грозой и до 23 градусов тепла

В Донецке будет тепло и дождливо Фото: Юрий СОБОЛЕВ

17 июня в Донецке и Донецкой Народной Республике будет дождь и гроза. Температура воздуха утром +19…+20 градусов. Днем – до 23 градусов тепла. Вечером +17…+19 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть скоростью от 2 до 6 м/с. Порывами до 14 м/с.

Православная церковь в этот день почитает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил во времена Константина Великого и прославился своей мудростью и праведной жизнью. В народном календаре – Митрофанов день, Митрофан-навозник, Митрофан – красный сарафан. В этот день наши предки окликали ветер, просили его пригнать благодатные дожди. Считалось, если на Митрофана начался дождь, то идти ему еще 2-3 дня. Душно во время восхода солнца – к ухудшению погоды. Северо-западный ветер – к ненастью. Радуга на востоке – к хорошей погоде, на западе – к дождю.

По прогнозам синоптиков 18 июня сохранится вероятность кратковременных осадков и гроз. Температура ночью 16-17 градусов тепла. Днем + 24 градусов.

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