Зеленский разрешил штрафовать жителей Донбасса, которые вовремя не погашают кредиты

Штрафовать жителей будут по договорам, оформленным после 1 мая. Фото: ГПСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет запреты на штрафы по новым кредитам для граждан, проживающих в зоне операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, и взыскания на залоговую недвижимость по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба главы незалежной.

Закон отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые граждане Украины, проживающие на подконтрольной Киеву территории Донбасса, брали после 1 мая 2021 года. Также это касается заключенным ранее договоров, в которые после 1 мая по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшение размера процентов и штрафов.

А вот по кредитам, взятым до мая этого года, не надо платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности.

Также отменен запрет на обращение взыскания на заложенную недвижимость, которая принадлежит жителям и представителям бизнеса и расположена в зоне проведения ООС. При этом остается в действии запрет на выселение граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по кредитным договорам, даже на основании судебного решения.

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