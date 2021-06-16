Глава ДНР: Украина умышлено продолжает конфликт уже семь лет

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республике Денис Пушилин в ходе открытого диалога с журналистами рассказал, что должно произойти, чтобы официальный Киев прекратил войну в Донбассе.

- Нужно, чтобы страны–гаранты принудили Украину выполнять взятые на себя обязательства. Так как за столько времени этого не произошло, надежд на это остается все меньше. Есть другой вариант. Нужно зафиксировать, что Украина вышла из Минских соглашений, - сказал Денис Пушилин.

Республика со своей стороны делает все для реализации Минских соглашений.

- Но в одностороннем порядке это невозможно, - говорит Денис Владимирович. - Украина умышлено продолжает конфликт уже семь лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Денис Пушилин: Украина всячески юлит, изворачивается и затягивает Минский процесс

16 июня руководитель Республики Денис Пушилин ответил на актуальные вопросы журналистов (подробнее)