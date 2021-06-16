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Политика16 июня 2021 20:24

Глава ДНР: Украина умышлено продолжает конфликт уже семь лет

Денис Пушилин рассказал, что должно произойти, чтобы официальный Киев прекратил войну
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Денис Пушилин

Денис Пушилин

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республике Денис Пушилин в ходе открытого диалога с журналистами рассказал, что должно произойти, чтобы официальный Киев прекратил войну в Донбассе.

- Нужно, чтобы страны–гаранты принудили Украину выполнять взятые на себя обязательства. Так как за столько времени этого не произошло, надежд на это остается все меньше. Есть другой вариант. Нужно зафиксировать, что Украина вышла из Минских соглашений, - сказал Денис Пушилин.

Республика со своей стороны делает все для реализации Минских соглашений.

- Но в одностороннем порядке это невозможно, - говорит Денис Владимирович. - Украина умышлено продолжает конфликт уже семь лет.

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