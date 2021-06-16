Глава ДНР сообщил, будут ли новые ограничения в связи с ростом заболевания COVID-19

Вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» началась в ДНР с 1 февраля Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин не исключил введения новых ограничений в случае роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом он сегодня сообщил на встрече с журналистами.

- Мы с Российской Федерацией находимся в одном эпидемиологическом поле. Как там происходит ситуация, так она отражается на нас. Исключать ничего нельзя по поводу новых ограничений. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Тем, кто не привился, необходимо носить маски, сохранять дистанцию. Делаю большую ставку на вакцинацию, — отметил Глава ДНР.

Он сообщил, что в ближайшее время в Донецк прибудет очередная партия вакцины из России. Сейчас в ДНР функционирует 29 пунктов вакцинации от коронавируса из 39 имеющихся.

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