ДНР не будет ограничивать выезд жителей в Россию из-за ситуации коронавирусом

На пунктах пропуска с Россией – громадные очереди желающих выехать из ДНР на отдых и на работу Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Власти ДНР не планируют ограничивать выезд граждан на территорию РФ из-за коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на встрече с журналистами завил Глава Республики Денис Пушилин.

- У нас цифры (по заболеванию коронавирусом. – Авт.) остаются стабильными, но мы видели майское обострение и рост. Оно пересекалось с ростом цифр и в Российской Федерации. Не выпускать людей работать или отдыхать в РФ в планах нет. В ближайшей повестке мы этого не видим, это не обсуждается, — сказал он.

Тем временем, Денис Пушилин анонсировал открытие границы с ЛНР на следующей неделе. А вот с Украиной линия пересечения останется «на замке».

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