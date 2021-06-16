Границу между ДНР и ЛНР откроют на следующей неделе

Денис Пушилин назвал долгожданным решение об открытии границы между республиками. Фото: АГ ДНР

Власти ДНР планируют открыть границу с ЛНР на следующей неделе. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- Вопрос решен. На следующей неделе, я думаю, мы сможем открыть границу между ДНР и ЛНР. Луганская Народная Республика перешла на контролируемый пропуск людей с Украины через штаб, поэтому есть все предпосылки говорить о том, что границу пора открывать. Это для многих людей долгожданное событие, — отметил Пушилин.

Пока не ясно, на каких условиях будут пропускать людей. Кстати, выехать из ЛНР на Украину жители ДНР не смогут без разрешения чрезвычайной комиссии ЛНР.

Напомним, что весной прошлого года в связи с угрозой распространения коронавируса было приостановлено движение между республиками. На границе находятся четыре пункта пропуска: «Дебальцево», «Снежное», «Никишино» и «759-й км трассы М-03».

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