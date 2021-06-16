Прапорщик-сапер из 80-й бригады ВСУ подорвался на мине при уточнении карты минных полей в Донбассе

Прапорщик подорвался на ранее установленной украинскими военными противопехотной мине ПМН-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Прапорщик-сапер подорвался на украинской мине при уточнении карты минных полей ВСУ в Станично-Луганском районе. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

При подготовке к ротации 80-й от

дельной десантно-штурмовой бригады из зоны операции объединенных сил (ООС) начальник штаба соединения Кураш приказал командирам батальонов уточнить схемы минных полей. 13 июня командир 2-го батальона Баляс направил группу саперов в район села Геевка. Прапорщик Коренько отклонился от маршрута и подорвался на ранее установленной противопехотной мине ПМН-2. Сапер получил минно-взрывную травму правого голеностопного сустава и в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь Северодонецка.

Кстати, в начале июня при минировании местности на южной окраине поселка Нижнее Попаснянского района в результате неосторожного обращения с миной ПОМ-2 погибли двое военнослужащих 15-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Еще один сапер получил тяжелые ранения.

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