В Донецке появился японский аппарат для операций при тромбозе сосудов, инсультах, инфарктах и разрывах сосудов

Под новый аппарат выполнен ремонт всего операционного блока. Фото: mzdnr.ru

Новый высокоточный ангиограф Toshiba для диагностики и оперативного лечения сосудистых патологий появился в донецком Институте неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) имени Гусака. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Оборудование установлено в отделении рентгенэндоваскулярной хирургии. Спектр его применения разнообразен: от диагностики до оперативных вмешательств. В частности, аппарат помогает четко и быстро выяснить место локализации, размеры и характер новообразований, принять решение о дальнейшем лечении, позволяет выполнять различные операции при тромбозе, инсультах, инфарктах и разрывах сосудов.

- Аппарат позволит проводить операции при инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, ишемии нижних конечностей, диабетической ангиопатии, - объяснил заведующий отделением Андрей Дмитриев.

Сейчас в отделении еще проводятся пусконаладочные работы, в течение года планируется ввести ангиограф в эксплуатацию.

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