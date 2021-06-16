Под Ясинованой украинские военные из 72-й бригады обстреляли беспилотник ОБСЕ

Карта-схема нарушений, которые совершили ВСУ за минувшие сутки. Фото: УНМ ДНР

Под Ясиноватой украинские военные открыли огонь в направлении беспилотника миссии ОБСЕ. Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Военнослужащие 1-го механизированного батальона 72-й бригады ВСУ с позиций в районе населенного пункта Верхнеторецкое открыли огонь из стрелкового оружия в направлении БЛА миссии, пролетавшего вдоль линии боевого соприкосновения. Сотрудникам ОБСЕ пришлось экстренно посадить беспилотник и покинуть данный район, – сказано в сообщении.

Кстати, инцидент произошел, когда на Украине находилась глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде. До этого она побывала в Донбассе. Правда, только на подконтрольной Киеву территории.

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