В Донецке поймали серийного автовора

Сотрудники полиции оперативно нашли автоворов в Донецке и Амвросиевском районе. Фото: МВД ДНР

Оперативники задержали ранее судимого мужчину, который совершил ряд краж на территории Пролетарского района Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Вор с помощью ножа проворачивал замки водительских дверей автомобилей и похищал автомагнитолы, противотуманные фары и личные вещи. Общая сумма причиненного ущерба составила более 20 тысяч рублей.

- Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщила старший следователь Пролетарского райотдела МВД Евгения Киселева. - Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Такой же срок «светит» похитителям скутера в Амвросиевском районе. Злоумышленники проникли в летнюю кухню и похитили мотороллер «Viper» стоимостью 17,5 тысячи рублей. Но вскоре были задержаны сотрудниками полиции. Среди похитителей оказался несовершеннолетний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во что обойдется жителям ДНР желание «пошуметь» ночью, когда отменяют действие комендантского часа

«Комсомолка» напоминает о действующих в Республике штрафах и арестах (подробнее)