Коронавирус в ДНР: За сутки 15 жителей Республики умерли от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 240 жителей. 15 умерли от опасной инфекции. За это время 101 человек вылечился от COVID-19.

- Проведено 747 исследований, из них выявлены 203 случая заболевания (27,2 %) и у 37 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 41094. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 3231 житель. Общее число выписавшихся после излечения – 34738. Летальных случаев – 3125.

За сутки выявлено 77 случаев пневмоний, на 15 случаев больше, чем за предыдущий день. 66 человека госпитализированы. Всего на лечении 1218 пациентов с пневмониями, из них 618 на кислородной поддержке (+20 за сутки).

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