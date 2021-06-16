Пианистка из США Валентина Лисица выступит в Донецке 21 июня

Вход на концерт Валентины Лисицы бесплатный. Фото: «Русский Центр»

В понедельник, 21 июня, в 20 часов в парке имени Ленинского Комсомола в Донецке начнется симфонический концерт под открытым небом «Музыка войны и победы» с участием всемирно известной пианистки из США Валентины Лисицы. Мероприятие пройдет при поддержке политической партии «Единая Россия». Об этом сообщили в организации «Русский Центр».

После концерта зрителей ожидает масштабная акция «Свеча памяти». Будет создана инсталляция «Огненные картины войны». Зажгут 5 тысяч свечей, из которых соберется слово «Слава».

Мероприятие в Донецке даст старт международной акции «Свеча памяти», которая пройдет во всех регионах России и других странах. Она будет посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

А 22 июня, в День памяти и скорби, в ДНР поддержат всероссийскую минуту молчания. Она пройдет на всей территории России в единое время – в 12:15 по московскому времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саксофонист Сергей Летов: «Люди не могут думать одинаково, тем и прекрасен мир, но за иное мнение нельзя убивать»

Накануне Дня России в ДНР выступили российские музыканты - Сергей Летов и Владимир Голоухов (подробнее)