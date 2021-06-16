Коронавирус в ЛНР: За сутки двое жителей Республики умерли от COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки двое жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 456 человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 4963. За сутки выявлены 25 новых больных коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 4355 человек. За сутки – 14, - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям ЛНР окажут помощь еще 4 гуманитарных миссии

Все они связаны с Организацией Объединенных Наций (подробнее)