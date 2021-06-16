Отменят ли в ДНР вслед за Россией обязательный техосмотр автомобилей

В ДНР отложили до 2023 года прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО Фото: Юрий СОБОЛЕВ

15 июня Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении документ, который вносит изменения в закон «О безопасности дорожного движения». Водителям теперь не придется подтверждать прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО. Техосмотр для автолюбителей станет добровольным. Закон вступает в силу 22 августа.

- Интересно, послужат ли такие изменения руководством к действию для Комитета Народного Совета по транспорту и связи? Особенно учитывая вектор гармонизации законодательства ДНР с законодательство РФ, - написала в соцсети депутат Народного Совета Анастасия Селиванова.

Она напомнила, что неоднократно писала об избыточности и невероятной сложности данной процедуры для жителей ДНР.

- Даже помню, медицинскую справку планировали убрать из этого постановления, но что-то пока никак... – подчеркнула Селиванова.

Напомним, что в ДНР отложили до 2023 года прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО.

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