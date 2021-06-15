Погода в ДНР на неделю: Вновь ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром

Третья неделя лета в Донецке все еще пасмурная Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гидрометцентр МЧС ДНР не радует прогнозами погоды на эту неделю. Третья неделя лета снова будет пасмурной. Ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер и высокая температура воздуха в середине дня.

— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, на текущей неделе в Республике сохранится неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями и порывистым ветром. Температура воздуха ночью +15+20ºС, днем +22+27ºС, — сообщила на брифинге в Донецке начальник отдела общественных связей и международной деятельности старший лейтенант службы гражданской защиты Наталья Гетова.

Ранее синоптики обещали дождливую погоду только на первую половину месяца. Однако осадки также обещают 16, 18 – 19 и 23 июня. Это стоит учитывать при планировании своего отпуска.

Отметим, что по предварительным прогнозам, июль в Донецке выдастся традиционно жарким.

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