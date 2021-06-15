Выпускники ДонНМУ получили сертификаты на полмиллиона рублей от фонда Некрасова

Глава ДНР Денис Пушилин провел церемонию вручения сертификатов в ДонНМУ. Фото: пресс-служба Главы Республики

Выпускники Донецкого национального университета им. М. Горького получили сегодня награду за свой тяжкий труд в виде сертификатов на премию российского мецената Владимира Некрасова. Церемонию вручения провел Глава ДНР Денис Пушилин.

— Для нас крайне важным является забота о том, чтобы молодые специалисты оставались в ДНР. Для этого необходимы определенные шаги со стороны государства, но не всегда на это хватает бюджетных средств… Очень рассчитываю, что талантливые выпускники будут оставаться в Республике, — отметил руководитель государства.

Сертификаты были распределены между десятью студентами-отличниками на общую сумму 490 тысяч рублей.

На церемонии вручения сертификатов присутствовала также помощник мецената Людмила Черных. Она поделилась, что в следующем году программа поддержки выпускником медуниверситета будет распространяться и на студентов пятого и шестого курсов, которые после окончания вуза выберут местом работы отделенные населенные пункты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы неотделимы от России»: В Донецке наградили тех, кто помогает налаживать сотрудничество с РФ

В Республике намерены создать прочные и устойчивые связи со всеми регионами Российской Федерации (подробнее)