ВСУ используют машины СЦКК для доставки снайперов и боеприпасов в Донбасс

В зону ответственности 14-й и 92-й бригад ВСУ привезли снайперов и боеприпасы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Киевские силовики в очередной раз использовали автомобиль украинского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для доставки снайперов и боеприпасов. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Командование оперативно-тактической группировки «Север» не оставляет попыток обострить обстановку на линии соприкосновения и продолжает использовать автомобили с символикой украинской стороны в СЦКК для доставки снайперов и боеприпасов на линию боевого соприкосновения, — говорится в сообщении.

Автомобиль «СЦКК» 13 июня в районе Крымского для доставки снайперов в 14-ю бригаду. После чего в этом же районе зафиксировали работу беспилотника ВСУ Mavik 2 Pro. На следующий день машина уже была в районе Попасной. 92-ю бригаду снабдили ракетами для противотанкового ракетного комплекса «Корсар».

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