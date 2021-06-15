ДНР за сутки подверглась шести обстрелам ВСУ

В Сосновском обстрелом разрушены и повреждены дома [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В прошедшие сутки боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе шесть раз открывали огонь по населенным пунктам ДНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что огонь пришелся по населенным пунктам на донецком и мариупольском направлениях. В том числе окрестности поселка Жабуньки на севере Донецка, а также села Ленинское, Сосновское и Украинское на юге ДНР.

Для обстрелов противник применял минометы калибром 120 миллиметров и различные виды гранатометов. В общей сложности было выпущено 67 боеприпасов.

О жертвах среди мирного населения не сообщалось. При этом в Сосновском в результате обстрелов начался пожар. Один из снарядов упал на частный нежилой дом. Здание полностью сгорело, а соседняя постройка повреждена.

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