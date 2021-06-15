В результате попадания боеприпаса уничтожен дом в селе на юге ДНР

Огнем уничтожено одно здание, а второе получило повреждения. Фото: МЧС ДНР

В селе Сосновское Новоазовского района произошел пожар в нежилом доме по причине попадания взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

Уточняется, что инцидент произошел 14 июня. Пострадали здания, расположенные на улице Центральной. Пожар начался в одном из домов, но после пламя перешло и на соседний. В результате одна из построек была уничтожена полностью, а вторая получила повреждения. Для тушения пожара привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

Накануне вечером представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало об обстрелах села Сосновское. Боевики вооруженных формирований Украины открыли огонь из минометов и гранатометов. Всего было выпущено порядка 30 боеприпасов.

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Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)