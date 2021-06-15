В ЛНР зарегистрировали три летальных случая от COVID-19

Прироста больных COVID-19 в ЛНР не зафиксировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в ЛНР не зафиксировали прироста больных коронавирусной инфекцией. При этом зарегистрировано три летальных случая, а еще два человека были выписаны из медучреждений с полным выздоровлением. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ЛНР официально выявлено 4 938 случаев заражения COVID-19, из них 143 пациента получают лечение, 4 341 человек поборол болезнь, летальных случаев – 454.

Напомним, что в ЛНР действует режим повышенной готовности. Чрезвычайно санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве ввела ряд мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В том числе они коснулись изменения режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта. Со временем некоторые ограничения послабляют.

При этом в Минздраве Республики по-прежнему рекомендуют в общественных местах соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и носить защитную маску.

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