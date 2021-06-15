В Луганске попрощаются с выдающимся олимпийским чемпионом Анатолием Чукановым

Анатолий Чуканов скончался на 71-ом году жизни. Фото: Администрация Луганска

Сегодня, 15 июня, в Луганске состоится церемония прощания с выдающимся спортсменом и почетным гражданином города Анатолием Чукановым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы ЛНР.

— Прощание с Анатолием Алексеевичем состоится 15 июня в 11.00 у центрального входа кладбища «Острая Могила». Память об Анатолии Алексеевиче Чуканове навсегда сохранится в сердцах ныне живущих луганчан. Его биография останется в славной летописи Луганска, — говорится в сообщении.

Анатолий Алексеевич Чуканов родился 10 мая 1951 года в Миллеровском районе Ростовской области. В 1983 году он закончил Луганский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко.

Спортивная карьера Чуканова началась еще до того, как он покинул университетскую скамью. В 1976 году он вошел в состав сборной команды СССР по велоспорту и стал чемпионом XXI летних Олимпийских игр в Монреале. Он был одним из главных героев заезда. Большую часть гонки, как локомотив, он тянул за собой товарищей.

Помимо олимпийской медали Анатолий Алексеевич в 1977 году завоевал титул чемпиона мира в Венесуэле и становился неоднократным чемпионом турнира «Тур де Франс» и победителем международных соревнований в Италии, Франции, Германии, Украины и бывшего СССР.

Анатолий Алексеевич прославил город спортивными достижениями. Кроме того, в течение своей жизни он вкладывал большие усилия для пропаганды Олимпийского движения, привлекал молодежь к занятию спортом и здоровому образу жизни.

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