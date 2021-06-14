Погода в Донецке на день: 15 июня к вечеру может пойти дождь

Днем столбик термометра подымется – до +27 градусов
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Во вторник, 14 июня, погода в столице Донецкой Народной Республики будет относительно прохладной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от 17 градусов тепла до +27.
- Донецке ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь, - говорится в сообщении синоптиков.
Отмечается, что возможен град и гроза.
Утром температура воздуха покажет +18 градусов, днем столбик термометра подымется – до +27 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует +23 градуса.
Скорость ветра до 2,6 метров в секунду.
Народный прогноз: Погоду в этот день нашим предкам предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный.
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