В Донбасс едет глава ОБСЕ: В это время ВСУ не будут глушить беспилотники наблюдателей

В Донбасс едет глава ОБСЕ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время визита глава ОБСЕ Анн Линде в зону так называемой операции объединенных сил украинским солдатам запретили глушить беспилотники наблюдателей. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

"В связи с планируемой работой главы ОБСЕ Анн Линде в зоне «ООС» командующий «ООС» Кравченко, опасаясь за несанкционированные нарушения мандата миссии ОБСЕ, отдал указания командующим оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» с доведением до командиров соединений и воинских частей о запрете военнослужащим препятствовать деятельности сотрудников ОБСЕ, - сообщил он.

В это время украинским солдатам запретили использовать станции радиоподавления.

- Командиры соединений будут нести личную ответственность за допущенные нарушения, - говорит Филипоненко. Указания доведены под роспись до командиров соединений и воинских частей.

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