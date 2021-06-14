Украинская армия обустраивает новое укрепление у Новгородского

ВСУ оборудуют новое укрепление. Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования Украины обустраивают новое укрепление на окраине поселка Новгородское, что в Горловке. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Мы продолжаем отмечать проведение инженерных работ в зоне ответственности 10-й бригады ВСУ. 13 июня на окраине поселка Новгородское возле жилого дома военнослужащие 8-го батальона задействовали гражданский экскаватор для проведения инженерных работ по обустройству капонира для БМП-2, - сообщил Эдуард Александрович.

Басурин отметил, что в районе проведения инженерных работ задействованы люди в гражданской одежде.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки киевские силовики не открывали огонь по территории ДНР.

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