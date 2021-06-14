Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по факту убийства пятерых военнослужащих Народной милиции

Инна Семенова. Фото: ЛИЦ

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пятерых военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики в районе поселка Голубовское. Об этом сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Инна Семенова.

- 11 июня текущего года украинской диверсионно-разведывательной группой совершено убийство пятерых военнослужащих Народной милиции ЛНР, которые находились на боевом дежурстве в опорном пункте в районе Голубовского. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится предварительное следствие, - рассказала Семенова.

Ранее сообщалось, что в Кировске прошло прощание с погибшими военнослужащими. Провести в последний путь защитников ЛНР прибыл и Глава Республики Леонид Пасечник.

Тем временем в Киеве отрицают свою причастность к убийству пятерых военнослужащих ЛНР.

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