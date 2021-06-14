На шахте в Краснодоне произошел пожар. Фото: ЛИЦ
На шахте «Самсоновская – Западная» в Краснодоне произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС Луганской Народной Республики.
- Бойцы Государственной военизированной горноспасательной службы МЧС ЛНР занимаются ликвидацией пожара в лаве краснодонской шахты «Самсоновская –Западная», горняки с места происшествия эвакуированы, - сообщили в спасательном ведомстве.
На момент возгорания на предприятии находился 161 человек, а на аварийном участке - 19 шахтеров.
- В данный момент угрозы жизни и здоровью нет, все шахтеры вышли на поверхность, - говорят в МЧС ЛНР. - Проводятся работы по локализации и ликвидации возгорания.
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