На шахте в Краснодоне произошел пожар. Фото: ЛИЦ

На шахте «Самсоновская – Западная» в Краснодоне произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС Луганской Народной Республики.

- Бойцы Государственной военизированной горноспасательной службы МЧС ЛНР занимаются ликвидацией пожара в лаве краснодонской шахты «Самсоновская –Западная», горняки с места происшествия эвакуированы, - сообщили в спасательном ведомстве.

На момент возгорания на предприятии находился 161 человек, а на аварийном участке - 19 шахтеров.

- В данный момент угрозы жизни и здоровью нет, все шахтеры вышли на поверхность, - говорят в МЧС ЛНР. - Проводятся работы по локализации и ликвидации возгорания.

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