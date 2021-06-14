Данные разведки: ВСУ разместили вооружение в жилых районах Донбасса

ВСУ размещают вооружение вблизи жилых кварталов (архивное фото). Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования Украины продолжают подвергать опасности здоровье и жизни мирных жителей на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинская армия размещает вооружение вблизи жилых домов.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о новых случаях размещения военной техники в жилых районах. По данным оборонного ведомства вооружение зафиксировано вблизи Счастья и села Геевка.

- За прошедшие сутки нашей разведкой в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ выявлено размещение бронетранспортера МТ-ЛБ в районе населенного пункта Счастье и двух боевых бронированных машин в районе населенного пункта Геевка, - сообщили в Народной милиции ЛНР.

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