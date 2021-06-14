Леонид Пасечник: Убийство военнослужащих Республики было санкционировано высшим военным и политическим руководством Украины

Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

В ЛНР провели в последний путь военнослужащих, погибших в результате нападения украинских диверсантов на наблюдательный пункт в районе Голубовского. На церемонии прощания Глава Республики Леонид Пасечник заявил, что убитые военнослужащие – пример исполнения гражданского долга.

- Эти ребята с честью и достоинством защищали наш мирный сон, защищали нашу мирную жизнь, охраняли рубежи нашей Республики от военной агрессии Украины, - сказал Пасечник.

По словам Главы ЛНР, диверсия у поселка Голубовский была санкционирована высшим военным и политическим руководством Украины.

- По характеру преступления, по форме и методам его исполнения мы понимаем, что это были не простые убийцы, это были профессиональные убийцы, что говорит о том, что эта акция была хорошо спланирована и готовилась, - отметил Леонид Иванович.

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