В ЛНР провели в последний путь погибших в результате нападения украинской ДРГ военнослужащих

В Кировске провели в последний путь военнослужащих Луганской Народной Республики, погибших в результате нападения украинских диверсантов на наблюдательный пост Народной милиции ЛНР в районе поселка Голубовское.

Церемония прощания проходила во дворце культуры Кировска.

- Проститься с военнослужащими – Сергеем Кочетовым, Сергеем Ивановым, Вячеславом Петровым, Евгением Дымченко, Андреем Сусловым – пришли Глава ЛНР Леонид Пасечник, представители властей города и Республики, командиры подразделений Народной милиции, депутаты Народного Совета ЛНР, родные, близкие и сослуживцы погибших. У гробов с телами защитников Республики стоят военнослужащие роты почетного караула, - сообщил корреспондент Луганского информационного центра.

Тем временем в Киеве отрицают свою причастность к гибели пятерых военнослужащих ЛНР.

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