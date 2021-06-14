За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали Донецкую Народную Республику

ВСУ не стреляли в прошедшие сутки по ДНР. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины не открывали огонь в направлении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Напомним, что 11 июня украинские диверсанты напали на наблюдательный пункт военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. В результате хладнокровно были убиты пятеро защитников Республики.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал нападение на военнослужащих ЛНР - спланированной провокацией в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Тем временем Киев отрицает свою причастность к гибели пятерых военнослужащих ЛНР.

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