Глава ЛНР поздравил журналистов Республики с профессиональным праздником

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил журналистов ЛНР с профессиональным праздником. Текст поздравления Леонида Пасечника опубликован на официальной странице в Твиттере.

- Ваш профессионализм и самоотверженность, с которыми вы освещаете происходящие в Республике события, являются для нас мощной информационной опорой. Желаю вам бескрайнего вдохновения, здоровья и только мирных поводов для творчества! – пожелал Леонид Иванович.

День журналиста ЛНР был установлен в Республике в мае 2016 года.

- С целью сохранения многолетних традиций, повышения внимания к работникам различных сфер… установить День журналиста, который отмечать ежегодно 14 июня, - говорится в указе главы ЛНР.

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