Погода в Донецке: 14 июня будет пасмурно, ожидается дождь

Утром синоптики обещают облачность с небольшими прояснениями
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ
14 июня в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода. Только утром синоптики обещают небольшое прояснение. Начало дня пройдет без осадков, но уже ближе к обеду может пойти дождь, который стихнет уже вечером.
Утром температурный фон составит +16…+22 градуса тепла, днем воздух прогреется до +25 градусов по Цельсию.
Ветер юго-восточный, со скоростью воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743-744 мм ртутного столба.
В этот день православные люди вспоминают мучеников Иустина Философа и Харитона. Утро 14 июня имело для наших предков большое значение - по нему они определяли урожай. Если «красное утро на Устина» - жди налива ржи и дождь, будет пасмурно - рассчитывай на неплохой урожай льна и конопли. Для этого дня существует очень красивая примета: вечер обязательно следует провести наедине с любимым человеком, тогда в семье непременно будет лад.
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