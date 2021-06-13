Погода в Донецке: 14 июня будет пасмурно, ожидается дождь

Утром синоптики обещают облачность с небольшими прояснениями Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

14 июня в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода. Только утром синоптики обещают небольшое прояснение. Начало дня пройдет без осадков, но уже ближе к обеду может пойти дождь, который стихнет уже вечером.

Утром температурный фон составит +16…+22 градуса тепла, днем воздух прогреется до +25 градусов по Цельсию.

Ветер юго-восточный, со скоростью воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743-744 мм ртутного столба.

В этот день православные люди вспоминают мучеников Иустина Философа и Харитона. Утро 14 июня имело для наших предков большое значение - по нему они определяли урожай. Если «красное утро на Устина» - жди налива ржи и дождь, будет пасмурно - рассчитывай на неплохой урожай льна и конопли. Для этого дня существует очень красивая примета: вечер обязательно следует провести наедине с любимым человеком, тогда в семье непременно будет лад.

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