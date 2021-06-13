Киев отрицает свою причастность к гибели пятерых военнослужащих ЛНР

Экспертиза подтвердила, что при убийстве ополченцев использовалось оружие натовского образца. Фото: штаб «ООС»

Украина отрицает свою причастность к недавней гибели военнослужащих ЛНР. Для оправдания своих преступных действий киевские силовики традиционно привлекли украинские СМИ. Те же, в свою очередь, не нашли ничего лучшего, как списать убийство пятерых ополченцев на внутренний конфликт. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Яков Осадчий.

Он отметил, что в попытке оправдаться за совершенную провокацию украинское командование обратилось к журналистам. Перед ними поставили задачу сфабриковать материалы для ответного обвинения в случившемся самих военнослужащих ЛНР.

- Для подготовки постановочных материалов в район села Муратово отправились корреспонденты украинских «5 канала», «Донбасс UA» и «1+1». Не исключаем провокационных обстрелов в направлении населенных пунктов Голубовское и Желобок, - подчеркнул Осадчий.

Напомним, 11 июня украинские диверсанты проникли на наблюдательный пост Народной милиции ЛНР, расположенный около поселка Голубовское. В результате нападения были убиты пятеро ополченцев. В связи с их гибелью 14 июня объявлено в Республике днем траура.

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