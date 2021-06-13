С начала месяца в Украине завели 10 уголовных дел на военных ВСУ

В Краматорске украинские военные сбили насмерть велосипедиста. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе растет число преступлений, совершаемых украинскими силовиками. Так, с начала месяца в незалежной завели уже 10 уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Украинскими полицейскими в Бахмутовском районе были возбуждены 4 уголовных дела на военнослужащих 59-ой бригады, а правоохранителями в Новоайдарском районе - 6 уголовных дел против солдат 14-ой отдельной механизированной бригады, - рассказал он.

Пресс-офицер отметил, что в рядах украинской армии отмечается снижение морально-психологического настроя, в то время как командование отстраняется от этих проблем. В результате между солдатами возникают конфликты, происходит поножовщина и стрельба.

Также растет число преступлений, совершаемых киевскими силовиками против мирного населения. Так, в подконтрольном Киеву Краматорске сбившие насмерть велосипедиста пьяные военные пытались запугать прибывших на место происшествия полицейских. Сейчас командование ВСУ пытается решить с семьей погибшего вопрос о примирении, обещая выплатить моральную компенсацию в размере 200 тысяч гривен (около 523 тысяч рублей).

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Об этом сообщает оборонное ведомство ЛНР (подробнее)