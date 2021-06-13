Коронавирус в ДНР: У 45 пациентов обнаружена пневмония

За сутки медики госпитализировали 32 человека. Фото: Минздрав ДНР

Сегодня в Донецкой Народной Республике не проводилось новых исследований на COVID-19 - в связи с тем, что лаборатория находится на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- По состоянию на 13 июня количество жителей, заболевших COVID-19, на территории Республики составляет 40 854 человека, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что на лечении в ковид-госпиталях сейчас находятся 3 107 больных, полностью выздоровели и были сняты с учета 34 637 пациентов, а 3 110 жителей ДНР не смогли справиться с болезнью и умерли.

Кроме того, за минувшие сутки врачи выявили у 45 больных пневмонию, из них госпитализировали в больницы 32 человека. Всего в Республике продолжают лечиться 1 288 пациентов с пневмониями, из них 619 человек получают кислородную поддержку.

Сообщается также, что с марта методом экспресс-тестирования врачи выявили 1 891 пациента, который уже переболел коронавирусом раньше.

Читайте также

Мать ребенка, погибшего под Енакиево от удара с беспилотника ВСУ, получила гражданство РФ

Екатерина Дмитриева решила переехать в Россию, где живут ее родные (подробнее)