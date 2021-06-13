Без летальных исходов: В ЛНР обновили статистику по коронавирусным больным

Врачи напоминают о необходимости соблюдения всех противоэпидемических требований. Фото: mir-lug.info

За прошедший день в Луганской Народной Республике коронавирусной инфекцией заразился еще 21 человек. Такие данные озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 13 июня выявленных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики - 4 938, - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что прошедшие сутки обошлись без смертельных потерь - медики не зафиксировали новых летальных исходов протекания болезни.

Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 9 пациентов. В общей сложности, за все время пошли на поправку 4 338 жителей Республики. Общее количество умерших от коронавируса на данный момент составляет 451 человек.

Напомним, сложная эпидемиологическая обстановка в ЛНР стала причиной запрета летних пришкольных лагерей. А вот оздоровление детей в загородных лагерях разрешили, но со второго потока - при условии соблюдения всех противоэпидемических требований.

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