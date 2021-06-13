14 июня в ЛНР объявили днем траура по погибшим защитникам Республики

В Республике разделяют боль с семьями погибших ополченцев Фото: "КП" Архив

14 июня в Луганской Народной Республике объявили днем траура по погибшим в результате украинской диверсии пятерым военнослужащим Республики. Соответствующий указ издал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Выражая скорбь по защитникам Республики, которые трагически погибли 11 июня в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы, соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 14 июня 2021 года днем траура в Луганской Народной Республике, - сказано в тексте документа.

Уточняется, что в этот день в ЛНР приспустят государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, 11 июня украинские диверсанты проникли на наблюдательный пост Народной милиции ЛНР, расположенный около поселка Голубовское. При нападении были хладнокровно убиты пятеро ополченцев.

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