В Донецке наградили участников интеграционной программы «Россия - Донбасс»

Денис Пушилин наградил отличившихся за вклад в развитие интеграционных процессов Донбасса с Россией. Фото: пресс-служба Главы ДНР

В День России в Донецке чествовали особо отличившихся участников интеграционной программы. Награды им лично вручил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он поблагодарил всех, кто помогает сегодня налаживать и возобновлять утерянные в украинский период культурные и профессиональные связи между Донбассом и Россией. В число награжденных вошли художественный руководитель ансамбля русской песни «Ярило» из Московской области Александр Назаров, генеральный директор Донецкого художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко, тренер-преподаватель ДЮСШ № 7 по хоккею и фигурному катанию Александр Куцаев, представитель общественной организации «Русский Центр» Виктория Панасенко, а также представители всех городов и районов Республики, чья жизнь и работа тесно связаны с РФ.

- Благодаря вам интеграционные процессы с Россией приобретают ощутимые результаты и становятся проторенной дорогой домой. Всей своей жизнью мы показываем: мы неотделимы от России, - подчеркнул Глава ДНР.

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