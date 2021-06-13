Украинские войска продолжают накалять обстановку на линии соприкосновения

С фронта поступают новые данные об огневых ударах со стороны ВСУ. Фото: штаб «ООС»
За минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики подвергалась обстрелам противника один раз. Весь удар пришелся на село Ленинское, расположенное на юге. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что украинские военные применяли различный вид оружия.
- Огонь был открыт в 06.25 со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Водяное. В общей сложности, противник выпустил оттуда 52 боеприпаса. В ход пошли гранатометы, а также стрелковое оружие, - рассказали наблюдатели.
В представительстве подчеркнули, что украинская сторона в СЦКК по-прежнему игнорирует все запросы Республики на соблюдение условий перемирия.
- Попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления режима тишины были снова проигнорированы Украиной, - заявили там.
Напомним, днем ранее киевские войска 5 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики.
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