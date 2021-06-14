Жителям ЛНР окажут помощь еще 4 гуманитарных миссии

В число аккредитованных организаций вошел Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Фото: www.unicef.org

В Луганской Народной Республике прошли аккредитацию еще 4 международных гуманитарных миссии. Все они непосредственно связаны с Организацией Объединенных Наций, созданной для поддержания и укрепления мира и безопасности между странами. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики.

- В дополнение к уже аккредитованным ранее, получили также аккредитацию Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международная организация по миграции (Агентство ООН по миграции), Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, - сообщили в профильном ведомстве.

Там также пояснили, что решение принималось Межведомственной комиссией по вопросам аккредитации иностранных некоммерческих, международных организаций и гуманитарных миссий. Она предоставила заключение на основании поступивших от организаций документов и в соответствии с обновленными условиями аккредитации, которые действуют в Республике с 7 мая. О них претендентов уведомили спустя неделю после утверждения.

Читайте также

Стало известно, кто будет новым инвестором на предприятиях ДНР и ЛНР вместо «Внешторгсервиса»

Решением проблем займется российский предприниматель Евгений Юрченко (подробнее)