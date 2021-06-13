На самой крупной шахте в ДНР добыли первый миллион тонн угля в этом году

Сегодня на шахте «Комсомолец Донбасса» трудятся более 4,5 тысячи человек. Фото: vsednr.ru

На шахте «Комсомолец Донбасса» горняки добыли первый миллион тонн угля в этом году. Такие данные сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- На утро 11 июня на счету работников предприятия был уже 1 миллион 3 тысячи 608 тонн «черного золота», - рассказали на предприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что самая крупная шахта в ДНР приступила к масштабной модернизации оборудования. В этом году здесь наметили серьезную ремонтную кампанию, которая позволит существенно улучшить производительность работы, снизить аварийность и финансовые затраты.

Кроме того, в июне на предприятии хотят запустить еще одну лаву с запасами угля в 638 тысяч тонн. До конца года также планируется восстановить первую секцию шахты по обогащению. Это поможет увеличить объем переработки угля и нарастить добычу. Нужное для этого оборудование уже заказали.

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