Минтранс ДНР помогает жителям в получении российских паспортов

Жителей доставляют в Ростовскую область автобусами. Фото: Минтранс ДНР

За два года работы Министерство транспорта Донецкой Народной Республики выполнило более 5 тысяч спецрейсов в Россию. А все - для помощи жителям в получении российских паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- С июня позапрошлого года провели около 5,2 тысяч спецрейсов в Российскую Федерацию, автобусами перевезли более 241,9 тысячи пассажиров, - рассказали в Минтрансе.

Уточняется, что в Ростовскую область автомобильный транспорт заезжает через контрольно-пропускные пункты «Успенка», «Новоазовск» и «Мариновка». Годом ранее в Минтрансе уже помогли более 118 тысячам граждан Республики выехать в Россию за паспортами, для них специально организовали 2 466 рейсов.

Напомним, сейчас число жителей ДНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, составляет порядка 260 тысяч человек. По словам Главы Республики Дениса Пушилина, все они оказывают влияние на политическую жизнь России.

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