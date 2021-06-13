Еще один вуз Донбасса прошел аккредитацию в России

По окончании учебного года все выпускники ДонНУЭТ наряду с республиканскими получат также российские дипломы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В России был аккредитован один из старейших вузов в Донбассе - Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Туган-Барановского. Он получил положительное заключение по образовательным программам всех направлений подготовки студентов. Об этом рассказала ректор ДонНУЭТ Светлана Дрожжина.

- На сайте Рособрнадзора уже опубликован приказ об аккредитации всех образовательных программ бакалавриата университета. Теперь вместе с теми образовательными программами, которые были у нас, университет полностью аккредитован, - сказала руководитель вуза.

Ректор также отметила, что по окончании этого учебного года все выпускники, которых свыше шестиста человек, наряду с республиканскими получат также дипломы российского образца.

Напомним, в этом году Донецкая Народная Республика получила более 4 тысяч бланков дипломов РФ для вузов, которые прошли аккредитацию в России. Больше всего таких дипломов выдаст Донецкий национальный университет.

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