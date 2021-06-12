13 июня в Донецке ожидается дождь, +26 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 13 июня будет небольшая облачность. Дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +24 до + 26 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

3 июня почитается память мученика Ермия. В народе Ермия называли Распрягальником. Это был обрядовый народный праздник. Считалось, что в этот день следует окончить сев. Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует - хорошая погода будет. Также обращали внимание на росу - чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче.

По прогнозам синоптиков, 14 июня в Донецке и ДНР будет мелкий дождь, станет еще теплее.

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