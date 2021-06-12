В Краматорске сбившие велосипедиста военные пытались запугать прибывших на место ДТП полицейских. Фото: штаб ООС

6 июня в Крамоторске, что в подконтрольном Киеву Донбассе, сбившие насмерть велосипедиста пьяные военнослужащие ВСУ пытались запугать прибывших на место ДТП украинских полицейских. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Около 19.00, проезжая на автомобиле Daewoo Lanos по улице Украинской Краматорска, водитель совершил наезд на мужчину, двигавшегося по обочине дороги на велосипеде, в результате ДТП велосипедист погиб, - рассказал Иван Филипоненко.

Прибывшие полицейские зафиксировали, что водитель и двое пассажиров автомобиля, оказавшиеся военными штаба «ООС», сильно пьяны.

- Во время оформления материалов по ДТП военнослужащие упоминали о близком знакомстве с командующим и начальником штаба «ООС» генералами Кравченко и Кидонем, угрожая полицейским серьезными проблемами по службе, - рассказал офицер пресс-службы.

Сейчас с семьей погибшего велосипедиста представители штаба решают вопрос о примирении, обещая выплатить 200 тысяч гривен (около 523 тысяч рублей).

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