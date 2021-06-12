Крушение ударного беспилотника ВСУ в Донбассе: Один украинский военный погиб, еще один - ранен

Один украинский военный погиб, еще один ранен при крушение ударного беспилотника ВСУ в Донбассе. Фото: штаб ООС

Украинский военный погиб, еще один ранен при крушении ударного беспилотника ВСУ в районе линии соприкосновения у села Трехизбенка. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Из-за несогласованных действий мобильных групп радиоэлектронной борьбы и боевиков 3-го батальона 14-й бригады ВСУ при подготовке диверсионных действий с использованием беспилотника произошло его крушение. В результате один военнослужащий скончался на месте, еще один получил ранение, - рассказал Филипоненко.

Также он добавил, что на ударном беспилотнике при падении взорвалась граната. Крушение произошло в районе, где мобильная группа ВСУ осуществляла подавление сигналов БПЛА миссии ОБСЕ.

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