В ЛНР призывников обучат на наводчиков и водителей бронетехники. Фото: УНМ Республики

Жители Луганской Народной Республики, призванные на службу в Народную милицию, освоят профессии наводчика-оператора и механика-водителя танков и боевых машин пехоты, что предусмотрено указом Главы об обязательном обучении по военно-учетным специальностям солдат и сержантов. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства Иван Филипоненко.

- Сейчас профессии наводчика-оператора и механика-водителя танков и боевых машин пехоты осваивают двести призывников, - добавил Иван Филипоненко.

Отметим, что защитники Республики регулярно принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в учебном центре Народной милиции. В конце апреля призывники приступили к практическим занятиям по боевой, тактической и огневой подготовке.

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