В Донбассе украинский солдат из-за халатности офицеров прострелил себе ногу. Фото: штаб ООС

Украинский солдат прострелил себе ногу из-за халатного отношения офицеров к исполнению служебных обязанностей. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Во время проведения стрельб 10 июня 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады на полигоне в районе Дмитровки из-за халатного отношения офицерского состава к исполнению служебных обязанностей, а также самоустранения сержантского состава солдат Русаков при выполнении упражнения стрельб получил огнестрельное ранение, выстрелив себе в правую стопу из автомата, - рассказал Иван Филипоненко.

Пострадавшего солдата доставили в военный госпиталь Северодонецка. Это уже далеко не первый такой случай. Небоевые потери в рядах ВСУ становится все больше из-за низкого морально-психологического состояния военнослужащих.

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